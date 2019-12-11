Названы главные мемы года

Компания Google назвала наиболее популярные мемы среди россиян в 2019 году. Трендам уходящего года было посвящено мероприятие «Год в поиске 2019», его трансляция доступна на YouTube.

Главными мемами года, согласно данным сотрудников системы, стали «Зона 51», «Кодзима гений» и «Темная тема».

Презентовавшая этот рейтинг комикесса Ирина Чеснокова предположила, что первые два мема заняли верхние строчки рейтинга благодаря тому, что были актуальными совсем недавно: Хидэо Кодзима приезжал в Россию к октябре 2019 года, а штурм «зоны 51» планировался в сентябре.

На четвертом и пятом месте оказались «Кот за столом» и «Киану Ривз». Также среди россиян оказались популярны мемы «Чикибамбони», «Колыван», «Хомяк», «Яйцо», «Майк Вазовски».

Чеснокова заявила, что мемы — это то, что было дано людям свыше. Она отметила, что сама ведет небольшой паблик с мемами, на который подписано лишь несколько десятков человек, однако изображения ее авторства порой крадет MDK.

Ранее в Google перечислили 10 наиболее популярных персон у пользователей из России. Лидером рейтинга стала певица Юлия Началова.

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