Названы самые востребованные в России фильмы и сериалы

Сотрудники компании Google в рамках ежегодного проекта «Год в поиске» проанализировали поисковые запросы россиян в 2019 году и назвали самые востребованные среди жителей страны фильмы и сериалы. О результатах исследования они сообщили в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Десятку самых популярных среди пользователей фильмов возглавили картины «Джокер», «Однажды в Голливуде» и «Мстители». Также юзеры часто искали фильмы «Оно-2», «Король Лев», «Капитан Марвел», «Зеленая книга», «В метре друг от друга», «Как приручить дракона 3» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Приглашенный на объявление итогов исследования российский киноблогер Артем Харченко отметил, что «Джокер» заслужил первое место в десятке. Он добавил, что для него оказалось неожиданным попадание в список «В метре друг от друга» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

Десятку наиболее популярных сериалов возглавили «Игра престолов», «Чернобыль», «Ветреный». Также в список попали «Султан моего сердца», «Жестокий Стамбул», «Мамы чемпионов», «ИП Пирогова», «Толя-робот», «Дылды», «Очень странные дела».

Блогер Петр Мельников, приглашенный к обсуждению рейтинга, заметил, что его удивило попадание в список турецких сериалов, так как у них немного пользовательских оценок на сайтах. «У меня возникло ощущение, что где-то есть параллельный мир, о котором мы мало знаем, где люди смотрят турецкие сериалы и ничего об этом не сообщают остальному интернету», — сказал он. Мельников также обратил внимание на то, что в списке больше российских сериалов, чем голливудских.

Ранее проект «Кино Mail.ru» опубликовал список любимых новогодних фильмов россиян. Рейтинг возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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