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Названы любимые новогодние фильмы россиян

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Составлен список любимых новогодний фильмов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

Рейтинг возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». На второй позиции оказалась голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Тройку замкнула еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

В десятку не вошел ни один современный фильм, в связи с чем было решено создать отдельный рейтинг для картин, снятых в XXI веке. В первую пятерку вошли такие киноленты, как «Приходи на меня посмотреть», «Тариф новогодний», «Елки», «С Новым годом, мамы!» и «Елки 3».

В августе россияне назвали любимые отечественные фильмы в разных жанрах. Картину «Москва слезам не верит» назвали лучшей мелодрамой, а среди комедий зрители отметили «Любовь и голуби». «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признали главным детективом. В приключенческом жанре победу одержала лента «Д'Артаньян и три мушкетера», а среди детского кино — «Приключения Электроника». «Карнавальную ночь» россияне посчитали лучшим музыкальным фильмом.

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