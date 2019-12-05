Названы любимые новогодние фильмы россиян

Составлен список любимых новогодний фильмов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

Рейтинг возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». На второй позиции оказалась голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Тройку замкнула еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

В десятку не вошел ни один современный фильм, в связи с чем было решено создать отдельный рейтинг для картин, снятых в XXI веке. В первую пятерку вошли такие киноленты, как «Приходи на меня посмотреть», «Тариф новогодний», «Елки», «С Новым годом, мамы!» и «Елки 3».

В августе россияне назвали любимые отечественные фильмы в разных жанрах. Картину «Москва слезам не верит» назвали лучшей мелодрамой, а среди комедий зрители отметили «Любовь и голуби». «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признали главным детективом. В приключенческом жанре победу одержала лента «Д'Артаньян и три мушкетера», а среди детского кино — «Приключения Электроника». «Карнавальную ночь» россияне посчитали лучшим музыкальным фильмом.

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