Названы любимые отечественные фильмы россиян

Россияне назвали любимые отечественные фильмы в разных жанрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 50 тысяч человек.

Картину «Москва слезам не верит» назвали лучшей мелодрамой, а среди комедий зрители отметили «Любовь и голуби». «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признали главным детективом. В приключенческом жанре победу одержала лента «Д'Артаньян и три мушкетера», а среди детского кино — «Приключения Электроника». «Карнавальную ночь» россияне посчитали лучшим музыкальным фильмом.

Кроме того, зрители проголосовали за самую популярную фразу из отечественных картин. Они выбрали выражение из фильма «Москва слезам не верит»: «Не учи меня жить, лучше помоги материально». Среди актеров они выделили Андрея Миронова, а среди актрис — Надежду Румянцеву. Главным режиссером стал Леонид Гайдай.

В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян и выяснил, какие фильмы о войне нравятся им больше всего. Первое место заняла лента Леонида Быкова «В бой идут одни старики». В пятерку лидеров также вошли такие работы, как «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «17 мгновений весны» и «Т-34».

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