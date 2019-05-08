Россияне назвали свои любимые военные фильмы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян и выяснил, какие фильмы о войне нравятся им больше всего. Данные опроса опубликованы на сайте исследовательского центра.

По мнению россиян, лучшая картина о войне — это кинолента режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики», ее отметили более четверти опрошенных. В пятерку лидеров также вошли такие работы, как «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «17 мгновений весны» и «Т-34».

Отмечается, что более половины россиян отдают предпочтение советским фильмам. Однако из 16 процентов опрошенных, кто считает современное кино лучше советского, 31 процент — это люди в возрасте от 18 до 24 лет. «Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интрига», — прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

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В марте Минобороны объявило о своем желании открыть собственную киностудию для производства фильмов о современной российской армии. По мнению главы военного ведомства Сергея Шойгу, этот сегмент не заполнен.

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