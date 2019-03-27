Минобороны решило само снимать фильмы об армии

Минобороны России планирует создать собственную киностудию. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Военачальник уточнил, что студия начнет строиться буквально в ближайшее время. Ее задачей будет создание фильмов про современную российскую армию, поскольку на фоне достаточного объема фильмов о войне этот сегмент не радует изобилием.

В феврале 2018 года «Ленфильм» и Минобороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание и популяризацию фильмов героико-патриотической направленности. Также военное ведомство сотрудничает с режиссерами, поддерживая производство конкретных кинокартин.

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