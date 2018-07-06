Актера сериала «Солдаты» избил водитель автобуса в центре Москвы

Водитель ночного автобуса избил актера Сергея Погосяна в московском районе Якиманка. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что актер получил травму носа, однако отказался от медицинской помощи.

Инцидент произошел ночью. В полицию поступило сообщение о том, что водитель избил пассажира на остановке. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место инцидента и, опросив участников, доставили в полицию 31-летнего сотрудника Мосгортранса.

45-летний Сергей Погосян исполнил эпизодическую роль в нескольких сезонах сериала «Солдаты». Он также снялся в сериалах «Восьмидесятые» и «Власик. Тень Сталина» и фильмах «Реальная сказка» и «Держи удар, детка». Артист служит в Московском театре юного зрителя.

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