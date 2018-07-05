Голливудский актер рассказал об измене возлюбленной с Пчелой из «Бригады»

Актер Михаил Горевой, снимавшийся в голливудских фильмах «Телохранитель киллера», «Отпетые напарники» и «Шпионский мост», выступил на передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Артист рассказал, как его возлюбленная изменила ему с лучшим другом Павлом Майковым.

После разрыва с женой Анной Марголис Горевой влюбился в Марию Саффо, которая играла в его театре. Майков тогда тоже выступал в этом заведении. «Он был мне как младший брат», — отметил артист.

Актер узнал о романе близких людей перед премьерой одного из спектаклей. После болезненной новости Горевой снял Майкова и Саффо с выступления и сыграл вместо него вместе с актрисой Екатериной Волковой, поведал Корчевников. «Все нормально. Любовь — это чувство с привкусом крови в губах», — подчеркнул Горевой.

Павел Майков известен по роли Пчелы в сериале «Бригада».

Михаил Горевой основал собственный театр «Фабрика театральных событий» в 1996 году.

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