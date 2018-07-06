Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказал об оргиях в онкобольнице

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Комик и актер Эдуард Мацаберидзе, в мае признавшийся в том, что борется с раком, раскрыл подробности своего лечения. Он опубликовал в Instagram серию постов, в одном из которых пошутил про жуткое желание заниматься сексом после химиотерапии.

«Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около 5 литров химии (читай — яд) каждую третью неделю! И 4,5 литра из этой красной жижи, не что иное, как виагра, водка и ред булл в равных пропорциях! А все отделение гематологии это одна комната со стоспальной кроватью, на которой не прекращаются оргии!» — написал актер.

«Бывает просыпаюсь, а на мне уже шесть знойных онкольвиц, трясут своими капельницами и, грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным! Жена относится к этому с пониманием, что тут поделать, таков протокол лечения, так лечат во всем мире! Не время сантиментам или ревностям», — добавил Мацаберидзе.

Фото опубликовано @edmatsaberidze

12 мая артист рассказал, что врачи диагностировали у него лимфому. Он поведал, что первые три недели после диагноза «сидел на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе», однако затем начал бороться с заболеванием. Он решил предать свою историю огласке, чтобы люди следили за своим здоровьем. Мацаберидзе ежедневно рассказывает о болезни и лечении в соцсетях. В начале июля он признался, что забыл пить воду во время химиотерапии, и на следующее утро «познал все прелести жутчайшей интоксикации».

36-летний Эдуард Мацаберидзе известен по роли Тиграна в комедийном сериале «Сладкая жизнь».

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