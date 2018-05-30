Культура
 
Последние новости
США снова развязали торговую войну с Китаем
Жители уральского поселка восстали против установки бюста Николаю II
Названы предполагаемые убийцы журналиста Бабченко
Британцам захотели подготовить второй Brexit
Провалившего финал ЛЧ вратаря «Ливерпуля» захотел клуб из третьего дивизиона
В Москве появится еще один вокзал  
В Японии 90-летняя женщина-водитель переехала пешеходов
«Роскосмос» обеднеет на 150 миллиардов рублей
Разъяренный слон затоптал хозяина до смерти
Новости партнеров

Названы худшие фильмы о войне

Перейти в «Мою Ленту»

Британский историк и писатель Энтони Бивор назвал лучшие и худшие фильмы о войне с точки зрения исторической точности и достоверности. Его статья опубликована в издании The Guardian.

Бивор раскритиковал за переизбыток художественного вымысла ленты «Темные времена» и «Дюнкерк». В первой ему не понравилось, в частности, что большую часть фильма персонажи почему-то проводят в бункерах в то время, когда немцы еще не бомбили Лондон. По словам историка, сцена с Уинстоном Черчиллем (Гэри Олдман) в подземке — полностью выдумана, как и многие другие эпизоды. Он сравнил просмотр «Темных времен» с неприятным походом к стоматологу.

В «Дюнкерке» воздушные битвы ведутся в основном в море на низкой высоте — Бивор подчеркнул, что сражения проходили как на линии фронта, так и высоко над побережьем. По его словам, режиссеру фильма Кристоферу Нолану не удалось также показать масштаб Дюнкеркской операции, а преподнесенный в фильме факт, что частные лодки спасли с побережья больше солдат, чем британский флот, является подлогом.

Критик также назвал исторически недостоверными фильмы «Патриот» с Мэлом Гибсоном, «Спасти рядового Райана» с Томом Хэнксом и «Враг у ворот» с Джудом Лоу.

По словам Бивора, лучшая военная картина всех времен — французский фильм 1965 года «317-й взвод», повествующий о войне во Вьетнаме. Критик отметил, что лента стала фаворитом благодаря правдивому изображению персонажей и влиянию войны на их психологическое состояние. На второе место Бивор поставил картину 1966 года «Битва за Алжир», рассказывающую о войне за независимость этой страны в 1950-х.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Antony Beevor: the greatest war movie ever – and the ones I can't bear
Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»
Названы сериалы с лучшим концом
Названы лучшие зомби-хорроры в истории
Другие материалы рубрики
Культура09:43Сегодня

Инди, Аньес, Джонс

10 главных фильмов в программе Beat Film Festival 2018
18:3729 мая

Оззи Осборн рассказал о своем главном страхе

12:2429 мая

Похвалившего русских девушек Джонни Деппа забросали нижним бельем

15:0829 мая

Умер актер Юрий Рашкин

Культура00:0229 мая

«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»

Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
21:4828 мая

Умер оперный певец Мати Пальм

17:5929 мая

Шотландский камерный оркестр выбрал главным дирижером 30-летнего россиянина

13:1529 мая

Раскрыты причины провала новых «Звездных войн»

Культура00:02Сегодня

Пьяные ведьмы и ожившие мертвецы

А также тайные агенты Кремля на Красной площади
08:5128 мая

«Звездные войны» наскучили зрителям

15:5629 мая

Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны «всех»

11:0229 мая

Киркоров обратился к похитителям его пернатых костюмов

Россия
«Нам говорили, сын не жилец и бороться не стоит»
Ребенок, победивший рак, умирает от сколиоза. Нужна помощь
Жители уральского поселка восстали против установки бюста Николаю II
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
Подсчитан ущерб малого бизнеса от пожара в «Зимней вишне»
Российских чиновников захотели проверить на наркотики
В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Все материалы
Мир
Помидор, уходи
Турки готовятся прогнать Эрдогана. Им помогут фанат России и кандидат от народа
В Японии 90-летняя женщина-водитель переехала пешеходов
Британцам захотели подготовить второй Brexit
ЦРУ спрогнозировало открытие бургерных в КНДР
Каспийский груз
Кто воюет в Сирии вместе с Россией
К счастью по детским трупам
Власть молча смотрела, как они умирают. Сейчас терпение кончилось
Мексика отказалась платить за стену на границе с США
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Савченко предостерегла Сенцова от судьбы украинского антигероя
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Киев задумал наказать причастных к строительству Крымского моста
Киев назвал число осужденных за войну в Донбассе россиян
Грузия разорвет отношения с Сирией
Все материалы
Экономика
Не можем повторить
Один американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Германия встала на защиту «Северного потока-2»
США снова развязали торговую войну с Китаем
«Нафтогаз» потратил деньги «Газпрома»
В США раскрыли условия сделки с Дерипаской
Европа отвернулась от Восточной Европы
Все материалы
Силовые структуры
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирский участковый нашел четверых сельчан с проломленными черепами
Мстительная россиянка затопила квартиру бывшего парня и сожгла его машину
Стоматолог лишила пациентку 22 здоровых зубов и попалась на новых жертвах
Школьники задержаны за похищение пернатых костюмов Киркорова
Все материалы
Наука и техника
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Ледяной дождь
Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Предсказано уничтожение инопланетян людьми
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
Раскрыты подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Двумя руками за Семака»
«Зенит» возглавил россиянин. Почему это хорошо?
Роналду нашел новый клуб
Футболист «Спартака» отказался выступать за сборную России
Сборная России по хоккею оставит провалившего чемпионат мира тренера
Сборная России получила «четкую задачу» от Черчесова
Российский олимпийский спорт получил руководителя
Семак прокомментировал назначение в «Зенит»
Все материалы
Культура
Инди, Аньес, Джонс
10 главных фильмов в программе Beat Film Festival 2018
«Люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»
Секс, транс и экстаз на диких вечеринках Ибицы
Пьяные ведьмы и ожившие мертвецы
А также тайные агенты Кремля на Красной площади
Оззи Осборн рассказал о своем главном страхе
Названы худшие фильмы о войне
Умер актер Юрий Рашкин
Шотландский камерный оркестр выбрал главным дирижером 30-летнего россиянина
Все материалы
Интернет и СМИ
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Женщины рассказали о влиянии скромного дохода мужчины на отношения
Названы предполагаемые убийцы журналиста Бабченко
«Если мочой полоскать зубы, они будут здоровыми и красивыми»
Россияне массово гробят здоровье. Источник смертельных советов прост
По горло
Любителей порно завалили бесполезным хламом. За самое ценное нужно платить
Появились подробности убийства журналиста Бабченко
Девочка нарисовала призрак матери и перепугала пользователей сети
Все материалы
Ценности
Пообносились
Почему женщины носят старые одежды и кому это выгодно
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
По формуле
Они жили быстро, умирали молодыми и хорошо выглядели
Женщина продавала белье на eBay и стала миллионером
Фанаты раскупили дешевое платье Кейт Миддлтон за считаные часы
В Петербурге начали торговать изготовленной для Путина «Волгой»
Кейт Миддлтон пришла на скачки в дешевом платье
Все материалы
Путешествия
Сняли по-царски
Они выходили за принцев, чтобы жить в замках, но их везли не туда
Россиянам не хватило денег на летний отдых
Школьника напоили джином в самолете
Китайцы выбили туристу зубы за татуировки на лбу
Меган Маркл и принц Гарри променяли Намибию на пансионат
Любитель пива надебоширил в самолете на 20 лет тюрьмы
Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета
Все материалы
Из жизни
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Элементарно
Дерзкие гангстеры умыкнули кубок мира по футболу. Их не могли вычислить полвека
Австралийцы попросили суд выкинуть ограбившего их сына из страны
114-летний рекордсмен решил бросить курить
Донор спермы рассказал о тайном зачатии десятков детей
Пережившая рак кожи британка продолжила загорать
Все материалы
Прощай, оружие
Тест нового Volkswagen Touareg: огромный планшет в салоне и прощание с внедорожным пакетом
Отмененные шедевры
Машины, которые должны были стать серийными, но что-то пошло не так
Бавария на выезде
Первая встреча с Audi A6 четвертого поколения
Прощай, Priora
Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую снимают с производства
Skoda построила бронированный Superb
Audi RS3 превратили в 1200-сильный электрический суперкар
Tesla Model S превратили в универсал
Все материалы
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Ипотечным ставкам предрекли скорое падение
Все материалы