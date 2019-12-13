Сороса назвали вторым по влиянию человеком на Украине

Американский миллиардер Джордж Сорос был признан вторым по влиянию человеком на Украине в 2019 году. Рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей и явлений на Украине», составленный на основе опроса украинских политологов, был опубликован украинским изданием «Вести».

Политологи указывают, что именно Сорос является вдохновителем реформ, которые пытаются проводить украинские власти с 2014 года. Кроме того, считается, что американский финансист имеет влияние на действующий кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком и группы депутатов в Верховной Раде. Его попадание в рейтинг на второе место объясняется его «чрезвычайным влиянием на процессы, происходящие в Украине, посредством десятков спонсируемых им организаций».

Единственным человеком, которому Сорос уступил в вопросах влияния, оказался президент страны Владимир Зеленский. Это объясняется его оглушительной победой на президентских выборах и историческими результатами парламентской кампании, по итогам которой его партии «Слуга народа» впервые в истории Украины удалось сформировать монобольшинство.

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Также в топ-5 этого рейтинга вошли олигарх и филантроп Виктор Пинчук, глава офиса президента Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский.

Влияние Сороса на украинскую политику порой становится причиной скандалов. В октябре депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что вместо членов правительства на «Часе вопросов» в парламенте Украины необходимо дать слово американскому миллиардеру Джорджу Соросу, представители которого реально управляют страной.

У американского миллиардера Джорджа Сороса неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В 2017 году петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

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