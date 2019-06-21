Фонд Сороса вложит сотни миллионов долларов в борьбу за права мигрантов

Благотворительный фонд миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» направит больше средств правозащитникам в Западной Европе из-за подъема там националистических настроений. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в среднем фонд тратит миллиард долларов каждый год на поддержку прав мигрантов и борьбу с дискриминацией. В ближайшее время его управленцы сосредоточатся на Германии: они выражают опасение в связи с популярностью в некоторых ее регионах правой партии «Альтернатива для Германии».

«Каждый здесь, кто борется против расизма, антисемитизма, помогает мигрантам и беженцам (...) теперь боится, что его лишат финансирования», — заявила Селмин Цалискан, директор офиса организации в Берлине.

Работники фонда Сороса боятся повторения той ситуации, что произошла во Франции: там в районах, где власть получила националистическая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, счета филиалов фонда заморозили.

У Сороса неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В 2017 году петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

Генеральная прокуратура признала фонды «Открытое общество» и «Содействие», которые входят в «Фонд Сороса», нежелательными организациями на территории России в ноябре 2015 года.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!