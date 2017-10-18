Сорос перевел 18 миллиардов долларов признанному нежелательным в России фонду

Один из богатейших людей планеты, трейдер и инвестор Джордж Сорос, перечислил 18 миллиардов долларов своему фонду «Открытое общество», признанному Генпрокуратурой нежелательным в России. Об этом сообщает The New York Times.

Средства были перечислены за последние несколько лет, тем не менее это одно из самых крупных пожертвований на благотворительность со стороны физического лица за все время.

«Фонд Сороса» теперь стал одним из самых крупных, уступая только благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс. Организации в рамках системы «Фонда Сороса» финансируют правозащитные структуры, стараются влиять на развитие демократии в мире, спонсируют проекты в области здравоохранения, образования и культуры.

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Сорос — один из самых богатых людей планеты. Forbes оценивает его состояние в 23 миллиарда долларов, финансист занимает 20-е место в списке самых богатых американцев 2017 года, который был опубликован 17 октября.

У инвестора неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В сентябре петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

Генеральная прокуратура признала фонды «Открытое общество» и «Содействие», которые входят в «Фонд Сороса», нежелательными организациями на территории России в ноябре 2015 года.