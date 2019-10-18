В Раде предложили выслушать Джорджа Сороса

Вместо членов правительства на «Часе вопросов» в Верховной Раде Украины необходимо дать слово американскому миллиардеру Джорджу Соросу, представители которого реально управляют страной. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, большинство законов создается президентской партией «Слуга народа» под внешним контролем. Волошин рассказал о трудностях, связанных с участием депутатов в обсуждении законопроектов, поскольку «монобольшинство», рассматривает почти все законопроекты по сокращенной процедуре.

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Депутат считает, что запланированный в Раде «Час вопросов к правительству» предоставляет совсем немного времени для эффективного диалога парламентариев с представителями кабинета министров Украины. При этом политик отметил, что вопросов к министрам у депутатов накопилось очень много.

Также Волошин выразил сомнение, что нынешнее правительство было способно за короткие сроки подготовить все законопроекты, поданные в последние месяцы на рассмотрение в Раду. Политик убежден, что «источник этих законопроектов» находится за пределами Украины.

У американского миллиардера Джорджа Сороса неоднозначная мировая репутация. Его часто называют биржевым спекулянтом, а также критикуют за попытку влиять на политику иностранных государств. В 2017 году петиция на сайте Белого дома в пользу того, чтобы признать Сороса террористом, набрала более 100 тысяч подписей.

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