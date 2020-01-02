Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи. Он заявил об этом в публикации на своей странице в Facebook.

Так журналист прокомментировал новогоднее обращение президента Украины к гражданам.

«Я не имею претензий к Зеленскому. Он — концентрированная отрыжка советской эпохи», — написал Дроздов. Он заявил, что украинский президент упакован в стройную водолазку, имеет поставленную дикцию и навыки читки с суфлера, однако это ожидаемо и дешево.

Журналист поблагодарил Зеленского за искренность, за смелость быть собой, то есть, по мнению Дроздова, — Масштабным Никем. Ведущий назвал президента Украины врагом государства и добавил, что полезно знать, какое убожество возглавляет страну. Он также прокомментировал слова главы об идентичности, назвав Зеленского Товарищем Винегретом, человеком без национальной, мировоззренческой и исторической идентичности.

Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом 31 декабря. Глава государства призвал граждан к объединению. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил украинский лидер. Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение Зеленского ради поздравления Порошенко.

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