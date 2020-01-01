Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

В своем выступлении Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», похвалил период своего правления, заявив, что тогда был заложен «большой запас прочности перемен, который оказалось не так-то просто поколебать». Также политик заявил о единстве украинцев вне зависимости от партийной принадлежности.

Отмечается, что запись выступления Зеленского также транслировалась, однако ее показали в первые минуты после полуночи.

В декабре 2018 года Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодними поздравлениями и заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента страны. Телеканал «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, также сместил обращение занимавшего тогда пост президента Порошенко.

«Прямой» связывают с Петром Порошенко, однако он отрицает влияние на редакционную политику канала. «Пятый» канал официально принадлежит бывшему украинскому лидеру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!