Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. Видеообращение было опубликовано в Facebook Офиса президента Украины.

Глава государства призвал граждан к объединению. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически. В Новом году нам надо быть единым государством каждый день, это должно стать нашей национальной идеей», — сказал Зеленский.

Президент также напомнил о единстве соотечественников в радости от возвращения украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, переданных Киеву в рамках двухстороннего обмена удерживаемыми лицами с Россией. «Когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины», — отметил украинский лидер.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 22 моряка и два сотрудника СБУ, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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