Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам режиссера, скорее всего, ему не дали слово из-за его неидеального знания английского языка и политических тем, без которых он не смог обойтись. Сенцов также возмутился тем, что вечеринка после церемонии награждения проходила в ресторане под названием «Москва», на которую он не пошел и организовал «отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии».

В то же время он отметил, что имел большую честь сидеть в одном ряду с режиссерами Вернером Херцогом, Педро Альмодоваром, Вимом Вендерсом, актрисой Жюльет Бинош и другими участниками премии Европейской киноакадемии.

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Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 22 моряка и два сотрудника СБУ, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

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