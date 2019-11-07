Сенцов отказался от общения с украинцами в российской тюрьме

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что у него не вызывают уважения украинцы, приезжающие в Россию на заработки. Об этом он сказал в интервью каналу «UA: Перший». Запись опубликована на YouTube.

Сенцов рассказал, что когда он отбывал срок, то встретил множество украинцев, сидевших за наркоторговлю. Он отказывался общаться с ними, но не из-за рода занятий, а из-за факта миграции в Россию ради работы.

«Я с ними не общался. Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы — для меня уже такой человек не вызывает уважения», — пояснил он.

Ранее Сенцов заявил, что, помимо внешней проблемы в лице России и внутренней в виде коррупции, его стране мешают сами жители. Свои слова он объяснил тем, что ментальность граждан Украины сильно изменилась по сравнению с той, что была в 2014 году. Якобы за прошедшие пять лет украинцы стали «озлобленными и раздробленными».

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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