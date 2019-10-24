Сенцов сравнил российскую тюрьму с ГУЛАГом

Украинский режиссер Олег Сенцов сравнил условия в российских тюрьмах с советскими лагерями. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

«Российская тюрьма — это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается», — заявил он.

Также Сенцов обрисовал портрет типичного российского заключенного. По его словам, это либо мужчина в возрасте около 25 лет, который «где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу», либо «мужик, который просто по пьянке соседа ножом пырнул».

Он рассказал, что большинство заключенных индифферентно к личности президента страны Владимира Путина, позитивные и негативные оценки высказывает лишь небольшой процент людей. «Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется. Дескать, бандеровец-террорист вон сидит», — рассказал он об отношении других заключенных к себе.

Сенцов призвал Украину быть сильной, так как «в тюрьме сильных уважают».

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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