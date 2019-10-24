Сенцов похвалил Зеленского за искренность

Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его слова публикует «Радио НВ».

Сенцов считает, что действующий глава украинского государства искренен в своих намерениях. «А таких искренних президентов у нас еще не было», — добавляет он. По его словам, действия Зеленского, которые подвергаются критике, можно назвать «даже не ошибочными, а неожиданными». При этом режиссер считает, что президент не предавал интересов страны, хотя и называет протестные акции против капитуляции хорошим сигналом для власти.

Сенцов отметил, что действия Зеленского в первую очередь нацелены на проведение переговоров, которые могли бы привести к освобождению пленных и прекращению огня. При этом он признал, что возвращение Донбасса является труднодостижимой целью, поскольку Москва не вернет его на украинских условиях, а Киев не примет обратно на российских.

«Но прекратить боевые действия, чтобы у нас день через день не гибли ребята, — это реально. Вернуть наших пленных — это реально», — объяснил он.

Ранее Сенцов рассказал о своих планах на будущее, а именно о намерении создать общественную организацию, в которой он собирается заниматься правозащитной и культурной деятельностью. Режиссер сказал, что сейчас много ездит по миру, но считает, что интерес к нему продлится максимум полгода, поэтому принял решение заниматься «достаточно широким спектром общественной работы».

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