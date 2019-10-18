Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал русских и украинцев родственными народами, «по сути, братьями».

По его словам, хотя между русскими и украинцами мало различий, по отношению к действиям своих властей граждане двух стран отличаются. Сенцов рассказал, что во время массовых протестных акций (Евромайдана) в центре Киева зимой 2013-2014 годов, он думал, что события повторятся и в России, но вскоре понял, что русские «безразличны к происходящему в стране».

Сенцов считает, что между украинцами и русскими существует конфликт мировоззрений. «С одной стороны, это те, кто хочет жить по цивилизованным, европейским принципам (речь об украинцах — прим. «Ленты.ру»), а другие хотят жить в Советском Союзе (россияне — прим. «Ленты.ру»)», — сказал режиссер.

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Он также рассказал, что во время нахождения в России не испытывал открытой агрессии из-за своего украинского происхождения. При этом Сенцов признался, что чувствовал некоторую антипатию со стороны окружающих, когда находился в российских местах лишения свободы.

В сентябре Сенцов заявил, что Украина проиграла Крым еще в 2014 году. Ранее он назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма. В частности, Сенцов отметил, что полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября текущего года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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