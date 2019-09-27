Сенцов рассказал о настроениях в Крыму во время Майдана

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что его страна проиграла Крым еще в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью «Новой Газете».

По его словам, весной 2014 года, когда в городах юго-востока Украины начались активные выступления сторонников федерализации страны, многие жители не поняли, насколько это серьезно. Режиссер утверждает, что в конце апреля — начале мая для него стало очевидно, что конфликт в Донбассе перерастает в войну, а в Крыму Украина уже ничего не может сделать. Сенцов констатировал, что к тому времени Киев проиграл Крым. «И я принял решение, что еду туда, у меня были друзья в добробатах, думал вступить туда, взял билет на Киев», — сказал Сенцов.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах возбуждения уголовного дела в России по факту создания террористической группы, Сенцов заявил, что весной 2014 года у него было «много встреч и разговоров» в Крыму. «Предлагали сумасшедшие вещи: давайте сделаем партизанские отряды, уйдем в леса. Люди, которые нигде не были… Я приехал с Майдана, поучаствовал в уличных боях, почувствовал, как это, когда лицом к лицу… Смотрел на них: дети, яки не знают, что говорят», — заявил он.

Также Сенцов поделился впечатлениями о действиях проукраинских сил в Крыму в тот период. По его словам, «каждый делал что мог»: срывал российские флаги, разбивал окна, участвовал в поджоге двери русской общины полуострова.

Ранее в сентябре Сенцов назвал Россию более комфортной страной для жителей Крыма. Он добавил, что полуостров никогда не был до конца украинским из-за неправильной политики Киева. «Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие-то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и "русскому миру", не были вовремя пресечены. То есть хорошие вещи были сделаны, но насильно, неофициально и не с душой», — сказал Сенцов.

Материалы по теме Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ после смены центральной власти в Киеве. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают результаты голосования, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!