Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии. Об этом он рассказал в интервью порталу «Крым.Реалии».

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — заявил режиссер. Сенцов добавил, что борется не с Россией, а «только с путинским режимом». Под борьбой он имеет в виду прекращение войны в Донбассе, возвращение всех заключенных и «возвращение Крыма».

«Это вещи, за которые должен бороться любой украинец», — заключил Сенцов.

23 сентября помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев и Москва готовят список для очередного обмена заключенными. Однако, по его словам, обмена не стоит ожидать в октябре. Он добавил, что украинские власти «делают все, чтобы следующий этап прошел как можно быстрее».

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Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

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