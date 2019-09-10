Сенцов назвал Россию болотом

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил, что Россия является «болотом». Трансляцию его первой после освобождения пресс-конференции ведет украинская редакция «Радио Свобода» на YouTube.

По словам Сенцова, к такому выводу его подтолкнуло пятилетнее пребывание в российской тюрьме. Он отметил, что его окружали «не уголовники», а обычные люди. «Кто-то рьяно поддерживает Путина, но таких мало. Кто-то, наоборот, не поддерживает, но таких тоже мало», — сказал он, добавив, что большинству содержавшихся с ним россиян безразлична политика и происходящие во власти процессы.

Сенцов выразил надежду, что в России «что-то произойдет и эта страна будет жить цивилизованнее», напомнив о событиях 2014 года на Украине. При этом он добавил, что «никто не мог прогнозировать революцию, поэтому мы не можем прогнозировать события в России».

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Ранее украинский режиссер заявил, что если он вернется в Крым, то сделает это только на танках. При этом Сенцов уточнил, что его слова не стоит воспринимать буквально. Он намерен жить в Киеве, куда уже прибыла его дочь.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

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