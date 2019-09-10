Сенцов объяснил желание России обмениваться заключенными

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов прокомментировал отношение России к мирным инициативам, в частности обмену пленными. Трансляцию его пресс-конференции ведет «Радио Свобода» на YouTube.

По мнению Сенцова, президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру и обмену пленными. Он подчеркнул, что «лучше сто лет переговоров, чем день войны».

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Однако режиссер не верит желанию России вести полноценный диалог о мире. По его мнению, шаги российского лидера Владимира Путина навстречу Зеленскому продиктованы лишь желанием Москвы остаться в европейском сообществе, которое совпало с желанием новой украинской власти начать диалог. Также он заявил о том, что в России есть люди, которые «борются за нашу Украину, которые наши настоящие братья».

Олег Сенцов вернулся на Украину накануне, 7 сентября, в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Черном море в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

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