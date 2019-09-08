Сенцов вышел из тюрьмы и написал первый за пять лет пост в Facebook

Украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Facebook после выхода из колонии в России. Первый за пять лет пост он опубликовал в воскресенье, 8 сентября.

Сенцов отметил, что этот аккаунт — официальный и его единственный. «В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю», — добавил режиссер.

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До этого он не пользовался соцсетью около пяти лет, пока отбывал наказание в российской колонии.

Олег Сенцов вернулся на Украину накануне, 7 сентября, в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Черном море в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнаги.

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