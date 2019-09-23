Помощник Зеленского раскрыл сроки нового обмена пленными

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о подготовке списков для нового обмена заключенными между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег».

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы», — заявил он.

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Однако, по словам Ермака, ожидать нового обмена в октябре не стоит. Стороны просто подготовят списки лиц. Он также сообщил, что украинские власти «делают все, чтобы следующий этап прошел как можно быстрее».

13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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