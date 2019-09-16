Раскрыты детали подготовки российско-украинского обмена заключенными

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский лично составляли списки заключенных для обмена. Об этом в интервью газете «Левый берег» сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сначала было 24 моряка. Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру — он делал это лично», — сказала она.

По мнению Денисовой, обмен заключенными произошел благодаря изменению риторики украинского руководства. «Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели», — добавила омбудсмен.

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13 сентября сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными. По словам Денисовой, в списках есть украинские заключенные, удерживаемые не только на материковой части России, но и в Крыму.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В частности, Киев передал российской стороне главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского и жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого голландская прокуратура считает свидетелем по делу о сбитом над Донбассом «Боинге». Россия выдала Украине осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, а также 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

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