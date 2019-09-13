Кремль допустил возможность еще одного обмена заключенными с Украиной

Кремль не исключает, что произойдет новый обмен заключенными с Украиной. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков сказал, что никто «априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает», поэтому это «вопрос двусторонних контактов». Он отметил, что это потребует очень «кропотливой и наверняка растянутой по времени работы».

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Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Киев готовятся к новому этапу обмена заключенными — на данный момент стороны готовят списки удерживаемых лиц.

О новом этапе обмена стали говорить 9 сентября. Тогда помощник Зеленского Андрей Ермак сообщил, что тот дал своей команде соответствующее поручение. Кроме того, с похожим заявлением выступала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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