Стали известны кураторы обмена между Россией и Украиной

Россия и Украина создали рабочие группы для организации обмена заключенными между странами. Подробности этого факта рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Денисовой, российскую группу возглавил зампред правительства Дмитрий Козак, а украинскую — помощник президента Андрей Ермак. По ее словам, именно через них в основном обсуждались параметры обмена.

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Омбудсмен также добавила, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не входил в рабочую группу и причастности к обмену не имеет.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что Киев продолжает вести переговоры с Москвой по поводу следующего обмена заключенными. По ее словам, речь идет о пленных, которые находятся на территории России и, в частности, Крыма.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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