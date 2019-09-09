Освобожденному украинскому журналисту запретили въезжать в Россию

Украинскому журналисту Роману Сущенко, освобожденному в рамках прошедшего 7 сентября обмена заключенными между Россией и Украиной, запретили въезд в Россию на 20 лет. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление адвоката Сущенко Марка Фейгина.

По словам последнего, о запрете на въезд в Россию Сущенко узнал, находясь в московском СИЗО «Лефортово». «Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации», — сообщил адвокат. Он уточнил, что указ о помиловании до сих нигде не был опубликован. «Видимо, он секретный», — предположил Фейгин.

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Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. В Москву, в частности, отправились главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Кроме Сущенко, Россия также передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

Сущенко был задержан 3 октября 2016 года в Москве. 4 июня 2018-го Мосгорсуд приговорил его к 12 годам заключения за шпионаж. В ФСБ утверждают, что Сущенко собирал сведения о деятельности Вооруженных сил России. По данным спецслужбы, он является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

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