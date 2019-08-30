Рабинович накормил салом заключенных московского СИЗО

Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович привезли подарки украинским заключенным в московский СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает канал «112 Украина» .

Рабинович рассказал, что Николаю Карпюку и Станиславу Клыху передали украинский хлеб и сало. По его словам, заключенные были рады этому подарку. «Но это я вам говорю по секрету», — сказал политик.

«Мы их обрадовали в том числе тем, что, естественно, новости должны быть в ближайшее время хорошими», — добавил Медведчук, отметив, что пока не стоит говорить о конкретных датах обмена заключенными между Россией и Украиной.

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных, которые находятся в этом СИЗО, днем 30 августа.

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О том, что украинских заключенных, которые отбывают наказание в разных регионах России, начали свозить в московский СИЗО «Лефортово», стало известно 20 августа. Тогда правозащитный центр «Мемориал» рассказал о переводе в этот СИЗО Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Позже стало известно, что в изолятор перевели и Романа Сущенко, осужденного за шпионаж. Помимо этого, в СИЗО приняли передачи для Евгения Панова и Алексея Сизоновича, осужденных по делам о подготовке терактов. Также именно в «Лефортово» ожидают суда 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре прошлого года за попытку нарушения государственной границы России.

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