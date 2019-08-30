Появился список подготовленных Россией к обмену украинских заключенных

В списках обмена заключенными, которых Москва готовит к передаче Киеву, числятся 28 украинцев. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский политик и журналист Мустафа Найем.

По информации Найема, к обмену готовятся 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы России. Помимо них, в списках значатся украинский кинорежиссер Олег Сенцов, студент Павел Гриб, а также националисты Николай Карпюк и Станислав Клых.

Информации по остальным украинским гражданам, которые отбывают наказание в российских тюрьмах, у журналиста нет.

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Опубликованный Найемом список полностью совпадает с сообщением, которое накануне опубликовал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он. Однако позже эту информацию опровергли в том числе и в офисе президента Украины.

Олег Сенцов в августе 2015 года был признан виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

В марте 2019 года гражданин Украины Павел Гриб был признан виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту. Весной 2017 года он находился на территории Украины и общался по интернету с ученицей старших классов города Сочи. Гриб убеждал девочку заложить в школе заранее изготовленное самодельное взрывное устройство на выпускном вечере и покинуть после этого Россию.

В мае 2016 года суд в Чечне приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно за участие в боевых действиях на территории республики в 1990-х годах. Их признали виновными в участии в банде, убийстве и покушении на убийство лиц, находящихся при исполнении служебного долга. Следствие установило их причастность к гибели как минимум 30 российских военных.

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