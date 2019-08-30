Украинские оппозиционеры приехали в московский СИЗО

Лидеры украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович приехали в московский СИЗО «Лефортово», где содержатся готовящиеся к обмену украинские заключенные. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политики посетили украинских заключенных, которые находятся в этом СИЗО, в том числе националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха, осужденных за участие в Чеченской войне на стороне боевиков. По словам Виктора Медведчука, готовности к обмену заключенными между Киевом и Москвой пока нет. Информацией о сроках этого процесса украинский оппозиционер также не располагает.

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О том, что украинских заключенных, которые отбывают наказание в разных регионах России, начали свозить в московский СИЗО «Лефортово», стало известно 20 августа. Тогда правозащитный центр «Мемориал» рассказал о переводе в этот СИЗО Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Позже стало известно, что в изолятор перевели и Романа Сущенко, осужденного за шпионаж. Помимо этого, в СИЗО приняли передачи для Евгения Панова и Алексея Сизоновича, осужденных по делам о подготовке терактов. Также именно в «Лефортово» ожидают суда 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре прошлого года за попытку нарушения государственной границы России.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что окончательного варианта условий обмена между двумя странами еще нет. Он добавил, что пока не принято конкретное решение по осужденному в РФ за подготовку теракта украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

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