Стало известно о подготовке Россией и Украиной нового обмена заключенными

Киев продолжает вести переговоры с Москвой по поводу следующего обмена заключенными. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире «Громадьске».

По ее словам, речь идет о пленных, которые находятся на территории России и, в частности, Крыма. При этом Денисова отказалась раскрыть подробности готовящегося обмена между странами и назвать фамилии украинцев.

«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — объяснила свою позицию омбудсмен.

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Ранее 9 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде продолжать работать над дальнейшими обменами заключенными с Россией. Подчеркивалось, что в России в заключении находится «несколько сотен людей», которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.

Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил у трапа прибывших заключенных. После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.

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