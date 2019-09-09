Команда Зеленского оценила возможность еще одного обмена с Россией

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что глава государства поставил задачу провести еще один обмен заключенными и арестованными с Россией. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«Мы каждый день над этим работаем, безусловно. Это был первый шаг», — пояснил он.
Ермак сказал, что Зеленским поставлена «четкая задача» ускорить процесс обмена. По его словам, в заключении остаются «несколько сотен людей», включая крымско-татарских активистов. Правительство планирует работать над их освобождением так как считает Крым территорией Украины.
Ермак подчеркнул, что «работа не останавливается ни на день», так как сразу после обмена два президента провели телефонный разговор, в котором пришли к соглашению что этот обмен станет лишь первым шагом, за которым последуют другие.
Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».