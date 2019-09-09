Команда Зеленского оценила возможность еще одного обмена с Россией

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что глава государства поставил задачу провести еще один обмен заключенными и арестованными с Россией. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Мы каждый день над этим работаем, безусловно. Это был первый шаг», — пояснил он.

Ермак сказал, что Зеленским поставлена «четкая задача» ускорить процесс обмена. По его словам, в заключении остаются «несколько сотен людей», включая крымско-татарских активистов. Правительство планирует работать над их освобождением так как считает Крым территорией Украины.

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Ермак подчеркнул, что «работа не останавливается ни на день», так как сразу после обмена два президента провели телефонный разговор, в котором пришли к соглашению что этот обмен станет лишь первым шагом, за которым последуют другие.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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