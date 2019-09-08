Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

По мнению Белковского, украинский лидер достоин престижной премии за обмен пленными с Россией. Ведущий отметил, что выдвинуть Зеленского должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который является лауреатом Нобелевской премии за выдающийся вклад в области укрепления мира.

Политолог считает, что экс-президент СССР может воспользоваться такой возможностью до конца года. Горбачев публично не отреагировал на данное предложение.

Материалы по теме Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Обмен пленными произошел в формате «35» на «35». В Россию вернулись, в том числе, глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Москва передала Киеву режиссера Олега Сенцова и задержанных в Керченском проливе моряков.

В сентябре 2018 года Верховная Рада Украины выдвинула режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Сенцов был осужден в России за терроризм, ему дали 20 лет строгого режима по нескольким обвинениям, в том числе, за подготовку теракта в Крыму.

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