Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран. Заявление омбудсмена опубликовано на ее официальном сайте.

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Она добавила, что прошедшая 7 сентября процедура обмена пленными должна стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной и стабилизации ситуации в Донбассе. «Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возвращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности», — отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, необходимо продолжать работу по обмену заключенными, поскольку в местах принудительного содержания на Украине остаются еще немало граждан России, нуждающихся в помощи и защите прав.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября, по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главред портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

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