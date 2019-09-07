Трамп отреагировал на российско-украинский обмен заключенными

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с успешным завершением процедуры обмена заключенными. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Россия и Украина совершили обмен большого числа заключенных. Очень хорошие новости, возможно, [это] первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны», — написал политик.

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Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными. По словам политика, к успеху привели не только переговоры нового президента страны с российским руководством, но и решение Международного морского трибунала, которое было вынесено во времена правления Порошенко.

Обмен заключенными между РФ и Украиной начался утром 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главред портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

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