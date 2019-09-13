Зеленский анонсировал новый обмен заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва готовятся к новому этапу обмена заключенными. С таким заявлением глава государства выступил во время проходящей в Киеве 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Трансляцию выступления президента ведет телеканал «112 Украина» в YouTube.

По словам украинского лидера, на данный момент стороны готовят списки удерживаемых лиц. «Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», — сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил, что переговоры по новому обмену будут вестись в том числе в рамках заседаний контактной группы в Минске, а также во время встречи лидеров «нормандской четверки», проведение которой ожидается в сентябре.

О подготовке нового этапа обмена стали активно говорить еще 9 сентября. Тогда помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что соответствующее поручение дал своей команде президент Украины Владимир Зеленский. Ермак подчеркнул, что в России в заключении в данный момент находится «несколько сотен людей», которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.

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