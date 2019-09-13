Украина передала России списки для нового обмена заключенными

Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными. Об этом в кулуарах проходящей в Киеве 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает «Интерфакс».

По ее словам, в списках есть украинские заключенные, удерживаемые не только на материковой части России, но и в Крыму.

Ранее во время выступления на той же встрече YES о новом этапе обмена заключенными между Киевом и Москвой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что переговоры по новому обмену будут вестись в том числе в рамках заседаний контактной группы в Минске, а также во время встречи лидеров «нормандской четверки», проведение которой ожидается в сентябре.

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При этом Зеленский говорил, что на данном этапе Киев только готовит списки заключенных. Он сказал об этом за несколько часов до того, как заявление о передаче списков сделала Денисова.

В Кремле, комментируя заявления украинской стороны, отметили, что возможность и целесообразность нового обмена не исключается, однако этот процесс потребует очень «кропотливой и наверняка растянутой по времени работы».

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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