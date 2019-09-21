Порошенко описал реакцию Путина на предложение об обмене Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала».

По словам бывшего украинского лидера, этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным он обсуждал еще в 2014 году. Порошенко признался, что он предлагал обменять Сенцова на двух российских журналистов, задержанных на Украине в том же году. Однако Путин отказался выдавать украинского режиссера из-за тяжести предъявленных ему обвинений.

«Было принято решение, что мы отпускаем этих двух журналистов. После этого я звоню господину Путину и задаю вопрос о Сенцове и других, а он говорит: "Так, подождите, мне принесли документы, он же террорист», — привел слова российского лидера Порошенко.

Ранее Сенцов сжег тюремную робу, пожелав российским тюремщикам «гореть в аду». Также он рассказал об условиях содержания в российской тюрьме. По его словам, заключенным в России не разрешены телефоны и интернет.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября. Вместе с ним в рамках обмена между Москвой и Киевом на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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