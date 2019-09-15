Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов рассказал об условиях содержания в российской тюрьме. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, заключенным в России не разрешены телефоны и интернет. «Есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу», — написал он. Сенцов признался, что в основном он сидел в «максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не думал».

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Как добавил режиссер, получив возможность связи, он проводил краткий разговор с родными, в котором рассказывал, что он жив и куда его везут. Свою публикацию в социальной сети Сенцов сопроводил фотографией, сделанной в российской тюрьме накануне нового 2016 года.

Ранее осужденный в России за терроризм на 20 лет Сенцов сжег тюремную робу, пожелав российским тюремщикам «гореть в аду». За происходящим наблюдали члены семьи и знакомые режиссера, в том числе дети. После того как роба оказалась в огне, послышались возгласы «Слава Украине!» и «Хорошо горит!» Украинец признался, что почувствовал облегчение после своего поступка.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября. Вместе с ним в рамках обмена между Москвой и Киевом на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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