Бывший СССР
 
Последние новости
В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа
В российском городе установили дорожный знак со «смертью с косой»
Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки дронов
В России сгорел построенный на месте сожженной часовни храм
Трампа призвали не делиться тайнами с британским оппозиционером
Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери
Олимпийский чемпион увидел в раздутых зарплатах футболистов проблему России
Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен
Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии
Новости партнеров

Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Сенцов

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов рассказал об условиях содержания в российской тюрьме. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, заключенным в России не разрешены телефоны и интернет. «Есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу», — написал он. Сенцов признался, что в основном он сидел в «максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не думал».

Как добавил режиссер, получив возможность связи, он проводил краткий разговор с родными, в котором рассказывал, что он жив и куда его везут. Свою публикацию в социальной сети Сенцов сопроводил фотографией, сделанной в российской тюрьме накануне нового 2016 года.

Ранее осужденный в России за терроризм на 20 лет Сенцов сжег тюремную робу, пожелав российским тюремщикам «гореть в аду». За происходящим наблюдали члены семьи и знакомые режиссера, в том числе дети. После того как роба оказалась в огне, послышались возгласы «Слава Украине!» и «Хорошо горит!» Украинец признался, что почувствовал облегчение после своего поступка.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября. Вместе с ним в рамках обмена между Москвой и Киевом на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сенцов сжег робу и пожелал российским тюремщикам гореть в аду
Сенцов подарил Зеленскому банку из российской тюрьмы
Сенцов объяснил набор веса в тюрьме подготовкой к новой голодовке
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0214 сентября

«В украинские батальоны шел всякий сброд»

Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
11:20Сегодня

Украинским железным дорогам предрекли уничтожение

06:44Сегодня

Украина захотела облегчить жизнь Донбассу

00:01Сегодня

Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»

Бывший СССР00:01 9 сентября

«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»

Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
17:0614 сентября

Зеленский отказался признавать поражение в споре с мэром

19:2914 сентября

Глава МИД Украины выступил против минских соглашений

18:2014 сентября

На Украине предложили исключить дружбу с Россией из учебников

Бывший СССР00:0331 августа

Вся королевская рать

Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
15:4314 сентября

Зеленский задумал сделать из Украины «кинодержаву»

14:2814 сентября

В ЛНР задержали украинского вандала-террориста

13:0114 сентября

На Украине захотели соединить Балтийское и Черное моря

Россия
Пьяный российский врач прописал ребенку мазать гипс мазью и был уволен
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
В российском жилом доме произошел взрыв
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
В РПЦ посоветовали россиянкам манипулировать придирчивыми мужьями
Все материалы
Мир
Трампа призвали не делиться тайнами с британским оппозиционером
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
В Минобороны Турции рассказали о поставках компонентов С-400
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Иран отверг причастность к атаке на Саудовскую Аравию
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
В США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов оценил условия содержания в российской тюрьме
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Украинским железным дорогам предрекли уничтожение
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Зеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»
Все материалы
Экономика
В Германии заговорили о попытке вытеснить Россию с рынка газа
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
В «Ростехе» задумались о российском названии для SSJ-100
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
«Северный поток» ограничили
Все материалы
Силовые структуры
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина разной реакции людей на стресс
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Одобрено первое лекарство от аллергии на арахис
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Все материалы
Спорт
Боец UFC сделал сальто во время поединка и едва не приземлился на соперника
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Боец победил нокаутом на турнире UFC и потребовал драки за пояс Нурмагомедова
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса
Все материалы
Культура
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
Стало известно о срочном визите родных Заворотнюк в больницу
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Лоза объяснил популярность Билли Айлиш эффектом «рваных на жопе штанов»
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Названы причины отказа врачей от интенсивного лечения Заворотнюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Дочь ведущей «Давай поженимся!» назвала главную проблему матери
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Муж подарил жене кольцо из человеческой кости
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Вопрос о правильном хранении шоколада рассорил пользователей сети
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Российский самолет приземлился в аэропорту с отказавшим двигателем
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Российские туристы с парашютом упали на пальмы в Турции
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Мужчина защитил невесту от обезумевшего медведя и погиб
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Львы забрели в индийский город и устроили переполох
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Школьницу «слишком большого размера» отстранили от уроков
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Орел насмерть заклевал ребенка
Все материалы
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Названы пять главных автомобильных событий недели
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Bentley Continental GTC получил комплект улучшений по цене Mercedes-Benz E-Class
Все материалы
Дом
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Московский «офисный планктон» обленился
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Жителей российского города обязали самостоятельно сносить аварийные дома
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы