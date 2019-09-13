Сенцов сжег робу и пожелал российским тюремщикам гореть в аду

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и переданный в рамках обмена заключенными, сжег тюремную робу. Соответствующее видео опубликовал активист Максим Прокопенко в Facebook.

На распространенных кадрах видно, как Сенцов обливает тюремную одежду бензином и поджигает ее. «Эта роба заключенного — самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. ФСИН России, гори в аду», — заявил режиссер.

Отмечается, что за происходящим наблюдали члены семьи и знакомые Сенцов, в том числе дети. После того, как роба оказалась в огне, послышались возгласы «Слава Украине!» и «Хорошо горит!» Украинец признался, что почувствовал облегчение после своего поступка.

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Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.

14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым он себя причисляет. Он не ел 145 дней и прекратил акцию протеста 6 октября после угроз начать принудительное кормление. За время забастовки он похудел на 20 килограммов и подорвал здоровье: у него начались проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником.

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