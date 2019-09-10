В России сочли идиотскими планы Сенцова вернуться в Крым на танке

Слова осужденного в России за терроризм и переданного в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о планах вернуться в Крым на танке являются глупостью и их не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение в комментарии порталу «360» высказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

«Паранойя у человека, человек хочет каким-то образом о себе напомнить, чтобы о нем говорили, о его заявлениях», — сказал парламентарий.

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Чепа добавил, что не видит смысла оценивать «глупость», а говорить о возможности Третьей мировой войны только из-за «заявления какого-то идиота» просто смешно. «Если люди делают какие-то [такие] заявления, с этими людьми просто нельзя иметь никакого дела. И все это прекрасно понимают — как у нас, так и в Европе, и на Украине», — резюмировал депутат.

В ходе пресс-конференции в Киеве 10 сентября Сенцов заявил, что приедет в Крым только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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