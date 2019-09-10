Поклонская предостерегла Сенцова от визита в Крым на танке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова, который был освобожден в рамках обмена заключенными, от поездки на полуостров на танке. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 сентября.

«Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться», — сказала она.

Парламентарий предположила, что украинец сказал это из-за страха.

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Ранее во вторник в ходе пресс-конференции Сенцов заявил, что приедет в Крым только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально. Рассуждая о России, где в заключении он провел пять лет, Сенцов выразил мнение, что большинству россиян чужды вопросы политики. Он сравнил страну с болотом.

Сенцов вернулся на Украину 7 сентября. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Приговор Сенцову был вынесен в августе 2015 года. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за терроризм.

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