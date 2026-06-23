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07:49, 23 июня 2026Россия

Раскрыты тактические хитрости при освобождении Нового Донбасса

РИА Новости: При освобождении Нового Донбасса морпехи использовали отвлекающие маневры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во время освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР российские морские пехотинцы активно применяли отвлекающие действия и использовали информацию, полученную с разведывательных беспилотников. Это позволило эффективно вытеснять противника с укрепленных позиций, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Фартовый.

Как рассказал связист 177-го гвардейского полка, во время штурмовых операций военнослужащие стремились не идти в прямые атаки, делая ставку на тактические приемы и нестандартные решения.

«Такие действия помогали нам освобождать поселок и выбивать противника из укреплений», — подчеркнул собеседник агенстства.

Он подчеркнул, что значительную роль в подготовке штурмовых операций выполняли операторы беспилотников, которые в режиме реального времени снабжали бойцов актуальными данными о расположении позиций противника. Для дезориентации использовались различные способы отвлечения внимания.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины попали в окружение в юго-западной части Константиновки в Донецкой народной республике.

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