Порошенко договорился о встрече с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко договорился о встрече с нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала».

Порошенко рассказал о соглашении с украинским лидером. «У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — отметил он. При этом бывший глава Украины не уточнил, чему будет посвящено их общение.

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Кроме того, бывший президент подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, за последние два-три года он виделся с миллиардером единожды. «Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», — подчеркнул он.

В августе Коломойский рассказал о заслугах бывшего главы государства перед Украиной. «Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить — как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья», — сообщил олигарх.

Коломойский несколько лет проживал за рубежом из-за длительного конфликта с Порошенко, который неоднократно заявлял, что олигарх продвигает политиков Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко на пост президента из личной мести. Одним из инструментов влияния олигарха Порошенко называл его телеканал «1+1», где транслируются шоу медиакомпании Зеленского. После победы последнего на президентских выборах Коломойский вернулся на Украину.

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