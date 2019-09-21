Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка
Опубликовано последнее сообщение от директора Заворотнюк
Порошенко описал реакцию Путина на предложение об обмене Сенцова
Пострадавшим в Турции россиянам пообещали бесплатный перелет и проживание
Экипажу севшего в кукурузном поле Airbus подарили квартиры
Обнаружены пропавшие после расстрела сотрудников спецсвязи миллионы рублей
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Перевод Заворотнюк из реанимации в палату объяснили
Второй пилот севшего в кукурузном поле самолета рассказал о своем состоянии
Новости партнеров

Порошенко договорился о встрече с Зеленским

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший президент Украины Петр Порошенко договорился о встрече с нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала».

Порошенко рассказал о соглашении с украинским лидером. «У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — отметил он. При этом бывший глава Украины не уточнил, чему будет посвящено их общение.

Кроме того, бывший президент подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, за последние два-три года он виделся с миллиардером единожды. «Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», — подчеркнул он.

В августе Коломойский рассказал о заслугах бывшего главы государства перед Украиной. «Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить — как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья», — сообщил олигарх.

Коломойский несколько лет проживал за рубежом из-за длительного конфликта с Порошенко, который неоднократно заявлял, что олигарх продвигает политиков Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко на пост президента из личной мести. Одним из инструментов влияния олигарха Порошенко называл его телеканал «1+1», где транслируются шоу медиакомпании Зеленского. После победы последнего на президентских выборах Коломойский вернулся на Украину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА, НАПИСАНА ЛАВРОВИМ": ПЕТРО ПОРОШЕНКО У "РАНДЕВУ"
Подсчитано число выполненных обещаний Зеленского
Зеленский пошутил про тюрьму с намеком на Порошенко
Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу
Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

«Сбросить колониальное иго»

Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
20:04Сегодня

Пятилетнему украинцу прислали повестку из военкомата

19:21Сегодня

Стали известны подробности нападения на российских военных в Таджикистане

18:00Сегодня

Таджик с ножом напал на российских военных

Бывший СССР00:0117 сентября

«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»

Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
16:51Сегодня

Под Одессой в ДТП погибли девять человек

15:05Сегодня

Десять военных пострадали из-за взрыва боеприпаса в Казахстане

14:45Сегодня

Одиозный украинский депутат вернется в ПАСЕ вопреки решению Киева

Бывший СССР00:0214 сентября

«В украинские батальоны шел всякий сброд»

Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
12:39Сегодня

Украина поставила перед Францией условие по закупке катеров

11:24Сегодня

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

10:28Сегодня

Вакарчук объяснил побег с заседания Рады на концерт

Россия
Экипажу севшего в кукурузном поле Airbus подарили квартиры
«Грамоту не вручили. А жаль...»
 
Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Дальневосточная молодежь посоревнуется в экстремальных видах спорта
В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ
Тотальная слежка и угрозы: как и зачем уральский вуз объявил войну геям
Власти прокомментировали отказ принимать девочку-инвалида в детский сад
Все материалы
Мир
Эрдоган допустил покупку американских ЗРК
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
В американском баре расстреляли посетителей
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Захватчик пассажирского самолета попался спустя почти 35 лет
Все материалы
Бывший СССР
Пятилетнему украинцу прислали повестку из военкомата
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Стали известны подробности нападения на российских военных в Таджикистане
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Таджик с ножом напал на российских военных
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Под Одессой в ДТП погибли девять человек
Все материалы
Экономика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»
Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
Американский гигант прекратит продажу вейпов в США
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Дорожный вектор
Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень
Настройка летного состава
«Победа» показала брифинг-пространство для подготовки экипажей
Все материалы
Силовые структуры
Обнаружены пропавшие после расстрела сотрудников спецсвязи миллионы рублей
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Российский подросток нашел изуродованное тело своей многодетной матери
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Нижневартовске поймали сторонников «Исламского государства»
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Самоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы
Все материалы
Наука и техника
F-22 и F-35 свяжут «Вавилонской рыбкой»
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Саудовская Аравия защитится клоном С-350 «Витязь»
Чертова дюжина
Apple выпустила темную iOS 13. Можно ли обновляться?
Маневр Су-27 между скал попал на видео
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
Вторая ступень H-2B оказалась угрозой «Союзу МС»
Все материалы
Спорт
Найдена пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка
Испытание снайперами
Битва «Челси» и «Ливерпуля», поединок «Лестера» и «Тоттенхэма» и другие интриги тура АПЛ
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
«Мы делаем то же самое, что и мужчины»
Женский футбол становится популярнее во всем мире. Россия — не исключение
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
«Я не мог поверить в происходящее»
В 16 лет этот подросток сыграл в Лиге чемпионов и заменил великого Месси
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
Все материалы
Культура
Опубликовано последнее сообщение от директора Заворотнюк
Группа «The Beatles»Вас здесь не стояло
Каким был бы мир, в котором никогда не существовало The Beatles
Перевод Заворотнюк из реанимации в палату объяснили
Телесный контакт
Танцовщицы, молодые отцы и секс в лучших романах недели
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
«Больше похоже на плач, чем на песни»
Эта девушка делает самый необычный фолк в России
У Заворотнюк появилась надежда после второй операции
Все материалы
Интернет и СМИ
Скабеева устроила перепалку с украинской журналисткой
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Обнаженные чувства
Уязвимый, одинокий, но полный надежд человек — на снимках известных фотографов
Штурм «Зоны 51» разошелся на мемы
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Определен самый популярный пиратский контент у россиян
Все материалы
Ценности
Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Кристен Стюарт показала нижнее белье на улице
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Журналистка забыла просунуть руку в рукав и вышла в свет
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Выпущен прозрачный бикини для любителей выпить
Все материалы
Путешествия
Второй пилот севшего в кукурузном поле самолета рассказал о своем состоянии
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Уточнено число пострадавших россиян при аварии с автобусом в Турции
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
В Турции перевернулся автобус с россиянами
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
«Подозрительное» поведение пассажира в туалете стало причиной отмены рейса
Все материалы
Из жизни
Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Школьницу заставили переодеться шесть раз из-за «слишком короткой юбки»
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Родители сэкономили на молоке и поили младенца литрами кофе
Все материалы
Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века
Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.
Совсем другой Volkswagen
Volkswagen кардинально меняет бренд, а Гринпис топчет их машины — что происходит?
Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая
Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги
Сокровища музея Pagani
Это лучший способ посетить производство Pagani. Не считая покупки гиперкара
Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Toyota опровергла выход нового поколения Land Cruiser в 2020 году
Найдены десятилетия пролежавшие в реке раритетные Jaguar и Corvette
Все материалы
Дом
Строительство штаб-квартиры НАТО оказалось классической «пирамидой»
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Никас Сафронов отказался судиться с затопившей его квартиру соседкой
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Петербуржцам дали совет для заработка на приезжих
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Работодателям помогут тестировать соискателей
Россиянам раскрыли секрет сбалансированного завтрака
Все материалы