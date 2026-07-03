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11:49, 3 июля 2026Экономика

Губернатор Севастополя сообщил об увеличении числа свободно продающих топливо заправок

Развожаев: Свободная продажа топлива в Севастополе ведется 3 июля на восьми АЗС
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Свободная продажа топлива в Севастополе будет вестись 3 июля на восьми автозаправочных станциях сети «Атан». Об увеличении числа таких АЗС (30 июня говорилось о шести, а 1 и 2 июля — о семи заправках) сообщил губернатор Михаил Развожаев, назвав адреса и условия реализации.

«С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra», — проинформировал глава города федерального значения. Он подчеркнул, что обоих видов топлива на каждой из перечисленных заправок «хватит только на 100 машин».

Также Развожаев уточнил, что продолжают действовать ограничения, согласно которым приобрести можно 20 литров на одну машину, а заправка в канистры запрещена.

Ранее на этой неделе он прокомментировал «серьезный рост цен» на местных автозаправках, отметив, что, с учетом повышенных логистических расходов, компаниям приходится поднимать цены на топливо до «соответствующих текущим реалиям», хотя людям, которые приезжают заправляться, «от этого, конечно, легче не становится».

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